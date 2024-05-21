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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки, що сприяють детоксикації організмуАлконет (Alconet)

Алконет (Alconet) (525140) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Алконет (Alconet)
Ціна в місті Київ
від 199,00 грн
Без рецепта
10 шт від 199,00 грн 15 шт від 199,00 грн
В наявності в 122 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки шипучі
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму