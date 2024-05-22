Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТГепакідс (Hepakids) Гепакідс (Hepakids) (522812) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 232,25 грн Без рецепта 1 шт від 232,25 грн 1 шт від 285,20 грн В наявності в 41 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Vega Ilac Kozmetik Gida imalat San.tic.ltd.sti Форма випуску Сироп Об'єм 150 мл Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ 8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура