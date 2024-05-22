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Гепакідс (Hepakids) (522812) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гепакідс (Hepakids)
Ціна в місті Київ
від 232,25 грн
Без рецепта
1 шт від 232,25 грн 1 шт від 285,20 грн
В наявності в 41 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
150 мл
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ 8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура