Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системиДамен уро

Дамен уро (521262) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
Дамен уро
Ціна в місті Київ
від 334,90 грн
Без рецепта
60 шт від 334,90 грн
В наявності в 67 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
10.3. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системи