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Відчиняється о 08:00
Турбів, вул. Миру, 103
19.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
454,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
53.0 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 14:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
53.0 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 19
53.1 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 14:00
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 13:00
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 13:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 25
58.6 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.5 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
571,30
Економія при броні:
-87,90 грн
483,40
грн
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Авк фарм
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Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Вінницька, 25
72.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Європейська, 132
72.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Європейська, 49
73.2 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Шевченка, 21
73.8 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 13:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, пров. Тихий, 2
73.8 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
554,47
Економія при броні:
-113,77 грн
440,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
73.8 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
550,23
Економія при броні:
-109,53 грн
440,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 23-А
73.9 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 13:00
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Бердичів, вул. Червона, 14
74.0 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 16:00
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
379,85
Економія при броні:
-11,40 грн
368,45
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 1
74.2 км
ДАМЕН УРО таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
545,20
грн
Забрати 23.04 після 13:00
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