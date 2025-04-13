Активоване вугілля є сорбентом. Має велику поверхневу активність і високу сорбційну здатність. Зменшує всмоктування зі шлунково-кишкового тракту токсичних речовин, солей важких металів, алкалоїдів і глікозидів, лікарських речовин, сприяючи їх виведенню з організму.

Адсорбує на своїй поверхні гази. Показання до застосування: диспепсія, інтоксикація при дизентерії, сальмонельозу, харчовій токсикоінфекції, метеоризм, гіперсекреція соляної кислоти в шлунку, алергічні захворювання, отруєння хімічними сполуками, лікарськими препаратами (в т. ч. алкалоїдами, солями важких металів); для зменшення газоутворення при підготовці до рентгенологічного та ендоскопічного досліджень.

Куркуму застосовують при захворюваннях печінки і жовчного міхура, нирок, а також як шлунковий засіб, що покращує травлення і підвищує апетит. Вона регулює рівень холестерину в крові.

Часник містить в собі комплекс біологічно активних сполук, які надають множинний вплив на організм людини — противірусну, протизапальну, протигрибкову, антибактеріальну дію, сприяють нормалізації кишкової мікрофлори, підвищенню опору організму до застудних, інфекційних захворювань.

Безсмертник (цмин) сприяє переробці їжі, покращує функціонування шлунка, нормалізує виділення ферментів травлення. Цим обумовлене його використання при лікуванні гастриту, панкреатиту, атонічного запору. Екстракт квіток цмину завдяки флавоноїдним сполукам допомагає зняти спазми кишечника.