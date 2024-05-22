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Глюкозамін хондроїтин+МСМ (Glucosamine chondroitin+MSM) (515868) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Глюкозамін хондроїтин+МСМ (Glucosamine chondroitin+MSM)
Ціна в місті Київ
від 1545,30 грн
Без рецепта
120 шт від 1545,30 грн 120 шт від 1560,00 грн
В наявності в 15 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Дієтичні добавки
11.1. Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба