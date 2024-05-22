Біалє ACTIVE Канадський йогурт + фруктоолігосахариди розроблено Інститутом Розель (Монреаль, Канада), піонером у галузі виробництва пробіотиків з 1934 р. Наразі Інститут Розель є дослідницьким центром міжнародної корпорації Lallemand Health Solutions(Канада–Франція), відомої у всьому світі завдяки науковим дослідженням, розробці та виробництву оригінальних пробіотичних продуктів, що реалізуються в більш ніж 60 країнах світу.

Дослідженнями встановлено, що Lactobacillus rhamnosus R0343 конкурентно витісняє з кишечнику патогенні мікроорганізми, пригнічує їх розмноження.

Живі пробіотичні штами Lactobacillus delbruesckii ssp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus (відомі як болгарська паличка) вперше виділені болгарським студентом-медиком Стаменом Григоровим з йогурту ще у 1905 р. Подальші дослідження показали, що ці корисні молочнокислі бактерії сприяють нормалізації мікрофлори кишечнику та підвищенню імунітету.

У складі Біалє ACTIVE Канадський йогурт + фруктоолігосахариди, крім так потрібних для відновлення нормальної мікрофлори кишечнику пробіотиків Lactobacillus rhamnosus R0343, Lactobacillus delbruesckii ssp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus, містяться фруктоолігосахариди (ФОС). Клінічні дослідження показали, що завдяки ФОС зростає кількість корисних, «дружніх» бактерій у кишечнику та водночас зменшується популяція патогенних та умовно-патогенних бактерій.

Біалє ACTIVE Канадський йогурт + фруктоолігосахариди виготовлений за ексклюзивною технологією мікрокапсуляції Probiocap®, яка надійно захищає корисні молочнокислі бактерії від впливу кислотності шлункового соку, тиску та високої температури.

«Пробіотики — це живі мікроорганізми, вживання яких у певному дозуванні надає позитивний вплив на стан здоров’я» (ВООЗ, 2001)

Кількісний та якісний склад нормальної мікрофлори може легко порушитися під впливом:

• захворювань органів травлення,

• кишкових інфекцій,

• прийому антибіотиків,

• незбалансованого харчування,

• порушень імунітету,

• стресових ситуацій,

• травм та операцій,

• гормональної та променевої терапії і т.д.

Основні позитивні ефекти вживання якісних пробіотиків:

• відновлення балансу нормальної мікрофлори кишечнику;

• вплив на патогенні і умовно-патогенні бактерії;

• зміцнення слизового бар’єру кишечнику;

• підвищення місцевого імунітету.