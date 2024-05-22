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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинДетрисан (D3Sun)

Детрисан (D3Sun) (514996) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Детрисан (D3Sun)
Ціна в місті Київ
від 161,71 грн
Без рецепта
60 шт від 161,71 грн
В наявності в 3 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин