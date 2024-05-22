Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітацеа (Vitacea) Вітацеа (Vitacea) (514994) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Гледекс Форма випуску Краплі Об'єм 30 мл Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин