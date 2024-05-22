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Гінкго білоба голд (Ginkgo biloba gold) (514992) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Гінкго білоба голд (Ginkgo biloba gold)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
50 шт, 250 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
250 мг
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного