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Гліцин форте (Glycin forte) (514988) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гліцин форте (Glycin forte)
Ціна в місті Київ
від 139,00 грн
Без рецепта
20 шт від 139,00 грн 20 шт, 500 мг від 30,50 грн 30 шт Немає в наявності
В наявності в 120 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку