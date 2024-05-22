Біалє HELP Канадський йогурт + D 3 розроблено Інститутом Розель (Монреаль, Канада), піонером у галузі виробництва пробіотиків з 1934 р. Наразі Інститут Розель є дослідницьким центром міжнародної корпорації Lallemand Health Solutions (Канада–Франція), відомої у всьому світі завдяки науковим дослідженням, розробці та виробництву оригінальних пробіотичних продуктів, що реалізуються в більш ніж 60 країнах світу.

Lactobacillus casei — це тип бактерій, який природно міститься в організмі людини. Він виступає «добрим поліцейським» для організму. Дія цих бактерій в якості пробіотика спрямована на позитивний вплив на здоров’я людини.

Bifidobacterium (біфідобактерії) — найбільш вивчений пробіотик у світі, дію якого підтверджено документально. Більшість клінічних досліджень і наукових публікацій свідчать про те, що пробіотичні бактерії Bifidobacterium animalis subsp. lactis, окремо або в поєднанні з пробіотичними бактеріями інших штамів, можуть корисно впливати на роботу ШКТ та імунної системи.

Вітамін D 3 — це природна форма вітаміну D, що утворюється у тварин і людей. Він необхідний для функціонування паращитовидних залоз, кишечнику, нирок і кісткової системи. Відіграє істотну роль в абсорбції кальцію і фосфатів з кишечнику, у транспорті мінеральних солей і в процесі кальцифікації кісток, регулює виведення кальцію і фосфатів нирками. Концентрація іонів кальцію впливає на ряд важливих біохімічних процесів, що зумовлюють підтримку тонусу скелетних м’язів, беруть участь у проведенні нервового збудження та впливають на згортання крові. Вітамін D 3 також бере участь у функціонуванні імунної системи, що впливає на виробництво лімфокінів.

Живі пробіотичні штами Lactobacillus delbruesckii ssp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus (відомі як болгарська паличка) вперше виділені болгарським студентом-медиком Стаменом Григоровим з йогурту ще у 1905 р. Подальші дослідження показали, що ці корисні молочнокислі бактерії сприяють нормалізації мікрофлори кишечнику та підвищенню імунітету.

Біалє HELP Канадський йогурт + D 3 виготовлений за ексклюзивною технологією мікрокапсуляції Probiocap®, яка надійно захищає корисні молочнокислі бактерії від впливу кислотності шлункового соку, тиску та високої температури.

«Пробіотики — це живі мікроорганізми, вживання яких у певному дозуванні чинить позитивний вплив на стан здоров’я» (ВООЗ, 2001)

Кількісний та якісний склад нормальної мікрофлори може легко порушитися під впливом:

• захворювань органів травлення,

• кишкових інфекцій,

• прийому антибіотиків,

• незбалансованого харчування,

• порушень імунітету,

• стресових ситуацій,

• травм та операцій,

• гормональної та променевої терапії і т.д.

Основні позитивні ефекти вживання якісних пробіотиків:

• відновлення балансу нормальної мікрофлори кишечнику;

• вплив на патогенні і умовно-патогенні бактерії;

• зміцнення слизового бар’єру кишечнику;

• підвищення місцевого імунітету.