БІАЛЄ HELP КАНАДСКИЙ ЙОГУРТ + D3 (BIALE HELP CANADIAN YOGHURT + D3) (510824) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
БІАЛЄ HELP КАНАДСКИЙ ЙОГУРТ + D3 інструкція із застосування
Характеристика
Біалє HELP Канадський йогурт + D3 розроблено Інститутом Розель (Монреаль, Канада), піонером у галузі виробництва пробіотиків з 1934 р. Наразі Інститут Розель є дослідницьким центром міжнародної корпорації Lallemand Health Solutions (Канада–Франція), відомої у всьому світі завдяки науковим дослідженням, розробці та виробництву оригінальних пробіотичних продуктів, що реалізуються в більш ніж 60 країнах світу.
Lactobacillus casei — це тип бактерій, який природно міститься в організмі людини. Він виступає «добрим поліцейським» для організму. Дія цих бактерій в якості пробіотика спрямована на позитивний вплив на здоров’я людини.
Bifidobacterium (біфідобактерії) — найбільш вивчений пробіотик у світі, дію якого підтверджено документально. Більшість клінічних досліджень і наукових публікацій свідчать про те, що пробіотичні бактерії Bifidobacterium animalis subsp. lactis, окремо або в поєднанні з пробіотичними бактеріями інших штамів, можуть корисно впливати на роботу ШКТ та імунної системи.
Вітамін D3 — це природна форма вітаміну D, що утворюється у тварин і людей. Він необхідний для функціонування паращитовидних залоз, кишечнику, нирок і кісткової системи. Відіграє істотну роль в абсорбції кальцію і фосфатів з кишечнику, у транспорті мінеральних солей і в процесі кальцифікації кісток, регулює виведення кальцію і фосфатів нирками. Концентрація іонів кальцію впливає на ряд важливих біохімічних процесів, що зумовлюють підтримку тонусу скелетних м’язів, беруть участь у проведенні нервового збудження та впливають на згортання крові. Вітамін D3 також бере участь у функціонуванні імунної системи, що впливає на виробництво лімфокінів.
Живі пробіотичні штами Lactobacillus delbruesckii ssp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus (відомі як болгарська паличка) вперше виділені болгарським студентом-медиком Стаменом Григоровим з йогурту ще у 1905 р. Подальші дослідження показали, що ці корисні молочнокислі бактерії сприяють нормалізації мікрофлори кишечнику та підвищенню імунітету.
Біалє HELP Канадський йогурт + D3 виготовлений за ексклюзивною технологією мікрокапсуляції Probiocap®, яка надійно захищає корисні молочнокислі бактерії від впливу кислотності шлункового соку, тиску та високої температури.
«Пробіотики — це живі мікроорганізми, вживання яких у певному дозуванні чинить позитивний вплив на стан здоров’я» (ВООЗ, 2001)
Кількісний та якісний склад нормальної мікрофлори може легко порушитися під впливом:
• захворювань органів травлення,
• кишкових інфекцій,
• прийому антибіотиків,
• незбалансованого харчування,
• порушень імунітету,
• стресових ситуацій,
• травм та операцій,
• гормональної та променевої терапії і т.д.
Основні позитивні ефекти вживання якісних пробіотиків:
• відновлення балансу нормальної мікрофлори кишечнику;
• вплив на патогенні і умовно-патогенні бактерії;
• зміцнення слизового бар’єру кишечнику;
• підвищення місцевого імунітету.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка до раціону харчування — пробіотик та джерело вітаміну D3. Сприяє загальному зміцненню організму, підвищенню імунітету, нормалізації функціонування ШКТ, підтримці балансу мікрофлори кишечнику. Допомагає відновленню і стабілізації мікрофлори кишечнику під час лікування антибіотиками та підвищує засвоєння кальцію з їжею для підтримки стану опорно-рухового апарату.
Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Рекомендовано вживати: дітям віком від 7 років та старше — по 1 капсулі 1 раз на 2 доби, дорослим — по 1 капсулі на добу. Капсули споживають під час прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю рідини.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Перед вживанням потребує консультації з лікарем.
Протипоказання
діти віком до 7 років, індивідуальна чутливість до компонентів продукту.
Особливості застосування
вагітним та жінкам в період годування грудьми використовувати за призначенням та під наглядом лікаря (добову дозу визначає лікар).
Умови зберігання
в оригінальній упаковці, в сухому, прохолодному і захищеному від світла місці, при температурі не вище 20 °C. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.