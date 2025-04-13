Крем-бальзам при шпорі і кісточці від подагри (Cream-balm for spur and bone from gout)
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020
Крем-бальзам при шпорі і кісточці від подагри інструкція із застосування
Склад
Вазелін, церезин, ланолін, екстракти листя горіха, фіалки, ягід ялівцю, сосни, лопуха, трави і кореня таволги і кори верби білої, віск бджолиний, ефірні олії ялівцю і сосни.
Спосіб застосування
Втирати в місця виникнення шпори і кісткової подагри при больових відчуттях. Для більш тривалої дії рекомендується надіти шкарпетки після нанесення крем-бальзаму.