препарат вводять винятково в/в (необхідно уникати позасудинного потрапляння препарату!).

Інтратекальне введення заборонене!

Дозування вимагає індивідуального підходу залежно від клінічного стану хворого.

Дорослі :

початкова доза: 0,1 мг/кг маси тіла (3,7 мг/м2 поверхні тіла) у разовій дозі, після цього через тиждень і надалі також раз на тиждень, підвищуючи дозу на 0,05 мг/кг /тиж (1,8–1,9 мг/м2), до зменшення кількості лейкоцитів нижче 3000/мм3 або до максимальної тижневої дози 0,5 мг/кг (18,5 мг/м2);

підтримувальна доза: на 0,05 мг/кг менше за останню початкову дозу, підтримувальна доза може бути введена кожні 7–14 днів або 10 мг одноразово, або двічі на місяць до повного зникнення симптомів.

Діти :

початкова доза: 2,5 мг/м2 раз на тиждень, поступово підвищуючи дозу на 1,25 мг/м2 на тиждень до зменшення кількості лейкоцитів до 3000/мм3 або до максимальної тижневої дози — 7,5 мг/м2;

підтримувальна доза: на 1,25 мг/м2 менше за останню початкову дозу, підтримувальна доза може бути введена кожні 7–14днів.

Відповідну дозу препарату розводять у 5 мл розчинника, що додається, потім у разі необхідності розводять 0,9% р-ном натрію хлориду та вводять в/в у вигляді ін’єкції або одночасно з в/в інфузією 0,9% р-ну натрію хлориду протягом 1 хв через трубку інфузійного апарата.