Не слід застосовувати лікарський засіб довше одного тижня, за винятком випадків, коли є медичні показання. Потрібно уникати тривалого застосування, оскільки це може спричинити діарею. Застосування препарату може вплинути на контроль рівня глюкози у пацієнтів із цукровим діабетом.

У разі появи крові у фекаліях, подразнення, болю або при відсутності покращання роботи кишечнику лікування необхідно припинити і проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування лікарського засобу.

Пацієнтам з тяжкими захворюваннями, зокрема серцево-судинними, лікарський засіб можна застосовувати лише під наглядом лікаря.

Гліцерин може посилити абдомінальний біль у пацієнтів, які страждають на синдром подразненого кишечнику. Таким пацієнтам рекомендується застосовувати препарат з обережністю.