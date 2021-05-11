Гліцик (Glycik) (492024) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гліцик інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
Склад
діюча речовина: glycerol;
1 аплікатор (2,5 мл) містить гліцерину 1,8 г;
допоміжна речовина: вода очищена.
Лікарська форма
Розчин ректальний.
Основні фізико-хімічні властивості: безбарвна або майже безбарвна прозора рідина.
Фармакотерапевтична група
Проносні засоби. Гліцерин.
Код АТХ A06A G04.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Гліцерин після ректального застосування чинить проносний ефект, стимулюючи перистальтику кишківника та зменшуючи всмоктування води завдяки своїм осмотичним та гігроскопічним властивостям. Більш того, він може спричиняти місцеву стимуляцію у зв’язку із індукованою дефекацією.
Фармакокінетика.
При ректальному введенні абсорбція гліцерину мінімальна. Він викликає швидку дефекацію та діє через 5–30 хвилин після введення.
Показання
Для симптоматичного лікування запорів.
Для швидкого очищення прямої кишки (підготовка до ендоскопічних досліджень прямої кишки).
Протипоказання
Підвищена чутливість до гліцерину.
Папіломи.
Тріщини заднього проходу.
Абдомінальні спазми, коліки, нудота, блювання або інші симптоми апендициту.
Виразковий коліт та запальні гемороїдальні стани.
Геморагічний ректоколіт.
Діарея.
Обструкція кишечнику.
Гострі запальні захворювання кишечнику.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Про взаємодію з іншими лікарськими засобами не повідомлялося.
Якщо пацієнт приймає або нещодавно приймав якийсь лікарський засіб, бажано проконсультуватись з лікарем, навіть якщо цей лікарський засіб належить до безрецептурної групи.
Особливості застосування
Не слід застосовувати лікарський засіб довше одного тижня, за винятком випадків, коли є медичні показання. Потрібно уникати тривалого застосування, оскільки це може спричинити діарею. Застосування препарату може вплинути на контроль рівня глюкози у пацієнтів із цукровим діабетом.
У разі появи крові у фекаліях, подразнення, болю або при відсутності покращання роботи кишечнику лікування необхідно припинити і проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування лікарського засобу.
Пацієнтам з тяжкими захворюваннями, зокрема серцево-судинними, лікарський засіб можна застосовувати лише під наглядом лікаря.
Гліцерин може посилити абдомінальний біль у пацієнтів, які страждають на синдром подразненого кишечнику. Таким пацієнтам рекомендується застосовувати препарат з обережністю.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб призначений для застосування дітям.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб призначений для застосування дітям.
Спосіб застосування та дози
Дітям віком до 2 років застосовують 1 аплікатор на добу.
Дефекація повинна відбутися протягом 5–30 хвилин після застосування 1 мікроклізми.
Спосіб введення.
Для ректального застосування.
В обраний для введення час зняти ковпачок, що закриває наконечник аплікатора, і, тримаючи аплікатор вертикально догори наконечником, злегка натиснути, щоб декілька крапель розчину змочили наконечник для полегшення введення аплікатора. Після введення до прямої кишки видавити вміст аплікатора і, коли він спорожніє, вийняти його, продовжуючи стискати стінки аплікатора.
Кожний аплікатор містить одну дозу лікарського засобу — його слід викинути після використання.
Якщо під час введення відчувається опір, введення слід припинити, оскільки воно може заподіяти шкоду. Перш ніж продовжити застосування, необхідно порадитись з лікарем для з’ясування причин опору.
Після введення потрібно затримувати випорожнення якомога довше, щоб лікарський засіб виконав свою дію.
Тривалість лікування
Цей лікарський засіб не слід застосовувати довше одного тижня, якщо лікар не призначив більш тривалий термін лікування. Якщо симптоми погіршуються або зберігаються більше ніж 7 днів, слід звернутися до лікаря.
Передозування
Тривале застосування мікроклізм може спричинити запалення кишківника, біль у животі та діарею. Отже, у випадку тривалого застосування рекомендована обережність і нагляд лікаря.
Побічні реакції
Можливі реакції гіперчутливості.
Можуть спостерігатися місцевий дискомфорт, подразнення та біль у ділянці анального отвору або свербіж.
При тривалому застосуванні може виникати відчуття печіння у задньому проході, а у виняткових випадках — запалення прямої кишки. Іноді можуть мати місце абдомінальні спазми.
Необхідно порадитись з лікарем, якщо були помічені будь-які побічні реакції, в тому числі не вказані в інструкції.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 2,5 мл в аплікаторі в плівці, по 4 аплікатори в плівці в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Е.І. ЗАРБІС енд Ко., ЛП/E.I. ZARBIS & Co., LP.