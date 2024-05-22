Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волоссяАнакапс реактив (Anacaps reactiv) Анакапс реактив (Anacaps reactiv) (490591) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 711,05 грн Без рецепта 30 шт від 711,05 грн В наявності в 38 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Пьер Фабр Дермо-Косметік Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 15.3. Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся