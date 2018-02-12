активні інгредієнти свічок (супозиторіїв) Верікса — це комбінація природних речовин з вираженими регенеративними, антисептичними, протизапальними та імуностимулюючими властивостями, можуть використовуватись для швидкого відновлення слизової оболонки піхви.

Гіалуронова кислота як природний полісахарид покриває слизову оболонку піхви, створює захисний бар’єр, сприяє загоєнню та усуненню запальної реакції (зменшує почервоніння), зміцненню стінок піхви після діатермокоагуляції, лазерної терапії і кріотерапії шийки матки або піхви, проявляє зволожуючі властивості при сухості слизової оболонки піхви.

Екстракт календули сприяє протизапальному ефекту, пришвидшує процеси відновлення, виявляє протигрибкові, антимікробні, захисні та імуностимулюючі властивості.

Екстракт алое сприяє підсиленню місцевого імунітету, відновленню тканинного обміну речовин, завдяки чому проявляє ранозагоювальні, протимікробні і протизапальні властивості, усуває запалення та подразнення, стимулює відновлення слизової оболонки піхви. Алое містить вітамін С, який пригнічує ріст патогенних бактерій, забезпечує зниження pH піхви, сприяє відновленню оптимальних показників pH і підтримці нормальної мікрофлори піхви.

Ефірна олія чайного дерева виявляє потужні протизапальні, протигрибкові та бактерицидні властивості. Біологічно активні речовини чайного дерева зволожують слизову оболонку піхви.

Екстракт (чи олія) насіння центелли азіатської виявляє антиоксидантні, регенеративні та антисептичні властивості, стимулює синтез колагену, сприяє епітелізації та зміцненню стінок піхви.

Біологічно активні речовини, що входять до складу Верікса застосовуються:

– в складі комбінованої терапії як регенеративний, антисептичний, протизапальний і імуностимулюючий засіб для відновлення слизової оболонки піхви;

– для підсилення відновлювальних процесів при атрофічних та дистрофічних змінах слизової оболонки піхви (ерозії та ін.);

– з метою профілактики дисбактеріозу при тривалому застосуванні кортикостероїдів, антибіотиків та запобігання запальних захворювань внаслідок інфікування піхви після відвідування басейну, сауни або купання в водоймах;

– в складі комбінованої терапії при запальних процесах у піхві;

– при фізіологічній схильності до запальної реакції у випадках травми слизової піхви, при тривалій відсутності можливості виконати гігієнічні процедури (поїздки, походи);

– з метою відновлення слизової оболонки піхви після затяжних пологів, використання агресивних методів лікування (діатермокоагуляції, лазерної терапії та кріотерапії шийки матки або піхви, аборту, введення сторонніх предметів), після вагінальних операцій пов’язаних з випадінням стінок піхви, шийки та тіла матки;

– в складі комбінованої терапії для відновлення слизової оболонки при запальних станах піхви (бактеріальний вагіноз, неспецифічний кольпіт);

– при вікових змінах стану слизової оболонки (сухість слизової оболонки піхви, кольпіти та ін.)