Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
Лібра (Libra)
Характеристики
Виробник
ІНФУЗІЯ
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
750 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
