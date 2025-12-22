Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи

Лібра (Libra)

Лібра таблетки 750 мг №30
Ціни в Київ
від 127,63 грн
В 217 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
ІНФУЗІЯ
Дієтичні добавки
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
750 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.