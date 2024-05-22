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Гель інтимної гігієни Кандіжель (Gel Intimate hygiene Candigel) (481470) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель інтимної гігієни Кандіжель (Gel Intimate hygiene Candigel)
Ціна в місті Київ
від 295,00 грн
Без рецепта
1 шт від 295,00 грн
В наявності в 57 аптеках
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Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти