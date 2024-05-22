Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиГель інтимної гігієни Кандіжель (Gel Intimate hygiene Candigel) Гель інтимної гігієни Кандіжель (Gel Intimate hygiene Candigel) (481470) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 295,00 грн Без рецепта 1 шт від 295,00 грн В наявності в 57 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник SKINORMIL dermaceutique Об'єм 150 мл Косметичні засоби 4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти