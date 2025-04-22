Київ
Гель інтимної гігієни Кандіжель (Gel Intimate hygiene Candigel)

Гель інтимної гігієни Кандіжель (Gel Intimate hygiene Candigel)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 6 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
358,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
365,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
442,62 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
365,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
428,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
365,00 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
364,21 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
467,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 9/1
115.9 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
443,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.8 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
461,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 63/12
119.2 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
460,69 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
434,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
364,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лісовий, 23
121.9 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
459,89 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
491,40
Економія при броні: -14,74 грн
476,66 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
441,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
123.0 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
460,92 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
124.6 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
472,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45
124.7 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
485,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 27
125.2 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
458,64 грн
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