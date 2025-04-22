Гель інтимної гігієни Кандіжель (Gel Intimate hygiene Candigel)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 9/1
115.9 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.8 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 63/12
119.2 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лісовий, 23
121.9 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
491,40
Економія при броні: -14,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
123.0 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
124.6 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45
124.7 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 27
125.2 км
SKINORMIL ФЕМІНА КАНДІЖЕЛЬ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл №1
SKINORMIL dermaceutique