Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТГастровал-СП (Gastroval-SP) Гастровал-СП (Gastroval-SP) (480090) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 20 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Здравофарм Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ