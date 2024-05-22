Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системиВітамін B17 Амигдалін (Vitamin B17 Amygdalin) Вітамін B17 Амигдалін (Vitamin B17 Amygdalin) (475907) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 517,50 грн Без рецепта 60 шт від 517,50 грн В наявності в 11 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Голден-Фарм Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи