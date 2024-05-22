ВІТКАМ-В (VITKAM-V) (475889) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ВІТКАМ-В інструкція із застосування
Рекомендації з вживання
додаткове джерело калію, магнію та вітаміну В6. Сприяє нормалізації функціонування серцево–судинної та центральної і периферичної нервової систем, загальному зміцненню організму при розумових і фізичних навантаженнях. Має загальнозміцнюючі властивості.
Спосіб вживання: дорослим по 10 ml (мл) 1 раз на добу, або за рекомендацією лікаря.
Термін вживання: 3–4 тижні. В подальшому термін вживання узгоджується з лікарем.
Протипоказання
діти, вагітність та період лактації, індивідуальна чутливість до компонентів.
Особливості застосування
застереження: не перевищувати рекомендовану денну кількість. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Не є лікарським засобом. Без ГМО
Умови зберігання
в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °C.
Строк придатності: 2 роки від дати виготовлення.