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ВІТКАМ-В (VITKAM-V) (475889) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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ВІТКАМ-В (VITKAM-V)
Ціна в місті Київ
від 337,43 грн
Без рецепта
30 шт від 337,43 грн
В наявності в 464 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Рідина
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

ВІТКАМ-В інструкція із застосування

Рекомендації з вживання

додаткове джерело калію, магнію та вітаміну В6. Сприяє нормалізації функціонування серцево–судинної та центральної і периферичної нервової систем, загальному зміцненню організму при розумових і фізичних навантаженнях. Має загальнозміцнюючі властивості.
Спосіб вживання: дорослим по 10 ml (мл) 1 раз на добу, або за рекомендацією лікаря.
Термін вживання: 3–4 тижні. В подальшому термін вживання узгоджується з лікарем.

Протипоказання

діти, вагітність та період лактації, індивідуальна чутливість до компонентів.

Особливості застосування

застереження: не перевищувати рекомендовану денну кількість. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Не є лікарським засобом. Без ГМО

Умови зберігання

в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °C.
Строк придатності: 2 роки від дати виготовлення.

ВІТКАМ-В
ВІТКАМ-В рідина пакет 10 мл, №30
від 337,43 грн
В наявності в 464 аптеках
Ціни в аптеках
ВІТКАМ-В
ВІТКАМ-В рідина пакет 10 мл, №30
від 337,43 грн
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