додаткове джерело калію, магнію та вітаміну В 6 . Сприяє нормалізації функціонування серцево–судинної та центральної і периферичної нервової систем, загальному зміцненню організму при розумових і фізичних навантаженнях. Має загальнозміцнюючі властивості.

Спосіб вживання: дорослим по 10 ml (мл) 1 раз на добу, або за рекомендацією лікаря.

Термін вживання: 3–4 тижні. В подальшому термін вживання узгоджується з лікарем.