Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного

Капілекс (Capilex)

Капілекс капсули №30
Ціни в Київ
від 422,80 грн
В 287 аптеках
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Характеристики
Виробник
Харківська ФФ
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки