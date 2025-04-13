Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
Капілекс (Capilex)
Ціни в
Київ
від
422,80
грн
В 287 аптеках
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Характеристики
Виробник
Харківська ФФ
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
Ціни в
Київ
від
422,80
грн
В 287 аптеках
Знайти в аптеках
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