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Детрікал бебі (Detrical baby) (466229) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Детрікал бебі (Detrical baby)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Краплі
Об'єм
30 мл
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин