Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїВалімент форте (Valiment forte) Валімент форте (Valiment forte) (466228) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Діагнози Ціна в місті Київ Без рецепта 80 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фарміс ЛТД Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 80 шт. Дієтичні добавки 1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії