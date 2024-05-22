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Валімент форте (Valiment forte) (466228) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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  • Діагнози
Валімент форте (Valiment forte)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
80 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії