Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен

Зубна паста профілактична Лісова альпійський збір (Prophylactic toothpaste Forest Alpine collection)

ЗУБНА ПАСТА ПРОФІЛАКТИЧНА "ЛІСОВА" 75 мл Альпійський збір №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 26,36 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Фабрика Комбі
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби