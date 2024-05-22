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Евкавітол спрей для горла (Eucavitol larynx spray) (465461) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Евкавітол спрей для горла (Eucavitol larynx spray)
Ціна в місті Київ
від 66,00 грн
Без рецепта
1 шт від 66,00 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я

Евкавітол спрей для горла інструкція із застосування

    ЕВКАВІТОЛ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ДІЄЮ СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА
    ЕВКАВІТОЛ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ДІЄЮ СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА 30 мл
    від 66,00 грн
    В наявності в 1 аптеці
    Ціни в аптеках
    ЕВКАВІТОЛ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ДІЄЮ СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА
    ЕВКАВІТОЛ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ДІЄЮ СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА 30 мл
    від 66,00 грн
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