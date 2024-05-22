Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яЕвкавітол спрей для горла (Eucavitol larynx spray) Евкавітол спрей для горла (Eucavitol larynx spray) (465461) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 66,00 грн Без рецепта 1 шт від 66,00 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фітопродукт Об'єм 30 мл Косметичні засоби 06 Косметичні засоби для здоров'я Евкавітол спрей для горла інструкція із застосування ЕВКАВІТОЛ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ДІЄЮ СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА 30 мл від 66,00 грн В наявності в 1 аптеці Ціни в аптеках ЕВКАВІТОЛ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ДІЄЮ СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА 30 мл від 66,00 грн Забронювати Забронювати