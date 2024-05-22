Вітамін D3+цинк (Vitamin D3+zinc) (464674) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Вітамін D3+цинк інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендовано як додаткове джерело вітаміну D та цинку. Сприяє нормалізації метаболічних процесів в організмі, підвищенню імунітету, при судинних порушеннях, покращенню функціонування органу зору, стану шкіри, волосся та нігтів, має антиоксидантні властивості.
Склад
Цинку оксид — 7,6% (еквівалентно Zn++ — 15 мг), вітамін D3 — 0,004% (400 МО), допоміжні компоненти.
Опис діючих речовин
Цинк (Zn) є мікроелементом, який входить до складу більше 300 гормонів і ферментів в організмі людини і бере участь у всіх життєво важливих процесах. В організмі людини цинк міститься в клітинах, м’язах, шкірі, волоссі, тканинах кісток і чоловічих яєчках. Цей мікроелемент є індикатором здоров’я і надає велике значення на весь організм в цілому:
— стимулює роботу імунної системи;
— бере участь у формуванні кісткової системи, сполучної тканини і в зростанні клітин організму;
— покращує процес регенерації шкірних покривів;
— стимулює рістволосся і нігтів, підтримує їх в хорошому стані;
— активізує білковий, жировий і вуглеводний обміни;
— цинк необхідний для секреції, продукування та утилізації інсуліну, який бере участь в обміні вуглеводів;
— бере участь у процесах обміну, які відбуваються в надниркових залозах, щитовидній залозі, гіпофізі, яєчниках і сім’яниках;
— впливає на формування чоловічих статевих гормонів і покращує функціональний стан передміхурової залози;
— забезпечує прозорість кришталика ока і стабільність сітківки, є переважною мінеральною речовиною в структурі ока;
— покращує всмоктування вітаміну Е, регулює обмін вітаміну А в організмі;
— сприяє нормальній роботі печінки;
— необхідний для правильного функціонування смакових і нюхових рецепторів;
— підтримує і покращує пам’ять.
Вітамін D3 або «холекальциферол» — це жиророзчинний вітамін, який природним чином синтезується в тканинах людини під дією ультрафіолету. D3 є одним з ключових вітамінів, який бере участь у функціонуванні імунної та ендокринної систем, формуванні кісток і метаболізмі.
— Підвищує реакцію організму на інфекції.
— Знижує кількість простудних захворювань.
— Підвищує рівень серотоніну — гормону щастя.
Нестача вітаміну D призводить до зниження імунітету, хронічної втоми, болів в м’язах, депресії і спостерігається у осіб:
— яки ведуть неправильний спосіб життя: мала фізична активність, мізерне харчування, недостатній сон;
— працюють у нічний час доби, а також зайнятих на хімічних, вуглевидобувних і металообробних виробництвах.
Вітамін D3 призначається при переломах, а також рекомендується як профілактичний засіб пацієнтам, яки рідко бувають на вулиці.
Спосіб застосування
Дорослим по 1–2 таблетки на день під час прийому їжі. Не перевищувати рекомендовану добову норму вживання. Курс прийому — до одного місяця, в подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Перед застосуванням необхідна консультація лікаря.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітні та жінки в період лактації, діти до 12 років.
Форма випуску
Таблетки 0,25 г №100.
Термін придатності
36 місяців.