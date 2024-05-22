Цинк (Zn) є мікроелементом, який входить до складу більше 300 гормонів і ферментів в організмі людини і бере участь у всіх життєво важливих процесах. В організмі людини цинк міститься в клітинах, м’язах, шкірі, волоссі, тканинах кісток і чоловічих яєчках. Цей мікроелемент є індикатором здоров’я і надає велике значення на весь організм в цілому:

— стимулює роботу імунної системи;

— бере участь у формуванні кісткової системи, сполучної тканини і в зростанні клітин організму;

— покращує процес регенерації шкірних покривів;

— стимулює рістволосся і нігтів, підтримує їх в хорошому стані;

— активізує білковий, жировий і вуглеводний обміни;

— цинк необхідний для секреції, продукування та утилізації інсуліну, який бере участь в обміні вуглеводів;

— бере участь у процесах обміну, які відбуваються в надниркових залозах, щитовидній залозі, гіпофізі, яєчниках і сім’яниках;

— впливає на формування чоловічих статевих гормонів і покращує функціональний стан передміхурової залози;

— забезпечує прозорість кришталика ока і стабільність сітківки, є переважною мінеральною речовиною в структурі ока;

— покращує всмоктування вітаміну Е, регулює обмін вітаміну А в організмі;

— сприяє нормальній роботі печінки;

— необхідний для правильного функціонування смакових і нюхових рецепторів;

— підтримує і покращує пам’ять.

Вітамін D3 або «холекальциферол» — це жиророзчинний вітамін, який природним чином синтезується в тканинах людини під дією ультрафіолету. D3 є одним з ключових вітамінів, який бере участь у функціонуванні імунної та ендокринної систем, формуванні кісток і метаболізмі.

— Підвищує реакцію організму на інфекції.

— Знижує кількість простудних захворювань.

— Підвищує рівень серотоніну — гормону щастя.

Нестача вітаміну D призводить до зниження імунітету, хронічної втоми, болів в м’язах, депресії і спостерігається у осіб:

— яки ведуть неправильний спосіб життя: мала фізична активність, мізерне харчування, недостатній сон;

— працюють у нічний час доби, а також зайнятих на хімічних, вуглевидобувних і металообробних виробництвах.

Вітамін D3 призначається при переломах, а також рекомендується як профілактичний засіб пацієнтам, яки рідко бувають на вулиці.