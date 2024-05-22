Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїГАМК релаксант (GAMK relaxant)

ГАМК релаксант (GAMK relaxant) (463355) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
ГАМК релаксант (GAMK relaxant)
Ціна в місті Київ
від 1017,20 грн
Без рецепта
90 шт від 1017,20 грн
В наявності в 18 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії