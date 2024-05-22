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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізмуВеган КО-Q-10 (Vegan CO-Q-10)

Веган КО-Q-10 (Vegan CO-Q-10) (463341) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Веган КО-Q-10 (Vegan CO-Q-10)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
60 шт, 60 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
60 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
5.2. Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму