Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізмуВеган КО-Q-10 (Vegan CO-Q-10) Веган КО-Q-10 (Vegan CO-Q-10) (463341) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 60 шт, 60 мг Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Country Life Форма випуску Капсули Дозування 60 мг Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 5.2. Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму