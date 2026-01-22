Макси хеар плюс біотин (Maxi hair plus biotin)
Макси хеар плюс біотин інструкція із застосування
Склад
Порція: 4 капсули.
Порцій в упаковці: 30.
Кількість на порцію
Вітамін А (як ретиніт пальмітат)
5000 МЕ
Вітамін С (як аскорбінова кислота, шипшина)
200 мг
Вітамін Е (як сукцинат d-альфа-токоферілової кислоти)
50 МЕ
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду)
30 мг
Рибофлавін (вітамін B2)
50 мг
Ніацин (як ніацинамід)
50 мг
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду)
50 мг
Фолієва кислота
400 мкг
Вітамін B12 (як ціанокобаламін)
50 мкг
Біотин (як d-біотин)
5000 мкг
Пантотенова кислота (як кальцій д-пантотенат)
50 мг
Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, d-пантотенату кальцію) †
200 мг
Йод (у вигляді йодиду калію) †
225 мкг
Цинк (як хелату рису цинку [на основі рису]) †
15 мг
Селен (як хелату рису селену [на основі рису]) †
50 мкг
Мідь (як хелату мідного рису [на основі рису]) †
1 мг
МСМ (метілсульфонілметан)
600 мг
L-метіонін (вільна форма)
250 мг
Екстракт хвоща (стебло)
100 мг
L-цистеїн (у вигляді L-цистеїну гідрохлориду)
100 мг
Інозит
50 мг
PABA (пара-амінобензойна кислота)
50 мг
Холін (від 50 мг холінового бітартрату)
20 мг
Інші інгредієнти: целюлоза (оболонка капсули), целюлоза, екстракт рисових висівок, рослинна глазур, мальтодекстрин, кремнезем, інулін (з кореня цикорію), силікат кальцію, соняшникова олія.
Не містить: пшеницю, сою, молоко, магнію стеарат, глютену, штучних барвників і ароматизаторів.
Спосіб застосування
Дорослим приймати по чотири капсули щодня. Для кращого засвоєння вживайте з їжею.
Протипоказання
Якщо ви вагітні або годуєте грудьми, приймаєте ліки або плануєте операцію проконсультуйтеся з лікарем перед використанням вітамінів Кантрі Лайф Максі Хейр. Вітаміни Maxi hair не рекомендуються людям, які регулярно споживають тваринну печінку. Якщо виникають будь-які побічні реакції, припиніть прийом препарату і зверніться до лікаря.
Умови зберігання
Зберігати в упаковці виробника при температурі 15 °C – 30 °С в сухому місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Форма випуску
Флакон 120 вегетаріанських капсул.