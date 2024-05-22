Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаБактероцид з хлорофіліптом гортанний спрей (Bacterocide with chlorophylliptus laryngeal spray) Бактероцид з хлорофіліптом гортанний спрей (Bacterocide with chlorophylliptus laryngeal spray) (463312) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Еліксир Об'єм 50 мл Косметичні засоби 4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота