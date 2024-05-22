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Бактероцид з хлорофіліптом гортанний спрей (Bacterocide with chlorophylliptus laryngeal spray) (463312) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Бактероцид з хлорофіліптом гортанний спрей (Bacterocide with chlorophylliptus laryngeal spray)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота