Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів диханняВіта-бронхо сироп плюща (Vita-broncho ivy syrup) Віта-бронхо сироп плюща (Vita-broncho ivy syrup) (462064) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 14,38 грн Без рецепта 1 шт від 14,38 грн В наявності в 11 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Віола Форма випуску Сироп Об'єм 100 мл Дієтичні добавки 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання