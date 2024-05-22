Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаГель для ясен Бебі протект класик (Baby protect classic gum gel) Гель для ясен Бебі протект класик (Baby protect classic gum gel) (462054) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Красота та Здоров'я Форма випуску Гель Об'єм 8 мл Косметичні засоби 4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота