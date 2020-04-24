Бинт еластичний з металевою кліпсою-застібкою ТОН-К -1 (Elastic bandage with metal clip-fastener TON-K -1) (461141) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 96,03 грн
Без рецепта
1 шт від 96,03 грн 1 шт від 76,63 грн 1 шт від 138,10 грн 1 шт від 67,37 грн 1 шт від 82,60 грн 1 шт від 59,30 грн 1 шт від 96,03 грн 1 шт від 152,00 грн 1 шт від 38,20 грн 1 шт від 335,50 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
ТОРОС-ГРУП
Форма випуску
8 см х 3 м
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби