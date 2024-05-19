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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З МЕТАЛЕВОЮ КЛІПСОЮ-ЗАСТІБКОЮ ТОН-К-1 8 см х 5 см ТОН-К-1-5-80, №1 - Київ (827303) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (7)
138,10 грн
В інших містах:
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (1)
138,10 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (2)
138,10 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (1)
125,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом