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Гепкарсил (Hepcarsil) (452068) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гепкарсил (Hepcarsil)
Ціна в місті Київ
від 125,00 грн
Без рецепта
20 шт від 125,00 грн
В наявності в 167 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Саше
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура