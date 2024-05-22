БІАЛЄ ЖЕРМІН ФОРТЕ (BIALE JERMIN FORTE) (452067) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
БІАЛЄ ЖЕРМІН ФОРТЕ інструкція із застосування
Характеристика
Bacillus clausii класифікується як пробіотичний мікроорганізм, який підтримує симбіотичні відносини з організмом-хазяїном та водночас виробляє антимікробні речовини, активні проти грампозитивних бактерій, включаючи Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium і Clostridium difficile . Завдяки дії Bacillus clausii відновлюється мікрофлора кишечнику, змінена в результаті порушень мікробної флори різної етіології (2). Спори Bacillus clausii використовуються в якості пробіотиків для поліпшення мікробного балансу кишечнику у періоди застосування антибіотиків, зміни функції імунної системи ШКТ і самі діють як антимікробні агенти. Bacillus clausii під час споруляції позитивно впливають на ШКТ, виділяють протимікробні сполуки і модулюють імунну активність за рахунок збільшення виробництва секреторного імуноглобуліну А. Стійкість спор Bacillus clausii до антибіотиків робить БІАЛЄ ЖЕРМІН ФОРТЕ особливо корисною для використання у поєднанні з лікуванням антибіотиками інших патогенів.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка до раціону харчування — суспензія спор Bacillus clausii для:
— нормалізації і підтримки балансу мікрофлори кишечнику;
— відновлення і стабілізації мікрофлори кишечнику під час лікування антибіотиками або хіміотерапевтичними препаратами;
— поліпшення травлення та засвоєння їжі;
— зниження ризику проявів алергії.
Сприяє підвищенню імунітету.
Рекомендовано вживати: дітям віком від 3 років та дорослим — 1 флакон на добу впродовж 5–7 днів. Перед вживанням вміст флакона струсити і вживати нерозведеним або розвести у воді чи іншій рідині (молоці, чаї, апельсиновому соку). БІАЛЄ ЖЕРМІН ФОРТЕ необхідно вживати через однакові проміжки часу. Якщо продукт призначено одночасно з антибіотиками, його слід споживати між двома прийомами антибіотика.
Наявність видимих часток у флаконі (внаслідок агрегації спор) не впливає на якість продукту.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до компонентів продукту.
Особливості застосування
дітям віком до 3 років, вагітним та жінкам в період годування грудьми вживати за призначенням та під наглядом лікаря (добову кількість та термін вживання визначає лікар).
Дієтична добавка призначена лише для перорального застосування. Не можна її вводити у вигляді ін’єкцій або яким-небудь іншим способом.
Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці, в сухому, прохолодному і захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °C.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.
Не відкривати флакон заздалегідь!