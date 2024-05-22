дієтична добавка до раціону харчування — суспензія спор Bacillus clausii для:

— нормалізації і підтримки балансу мікрофлори кишечнику;

— відновлення і стабілізації мікрофлори кишечнику під час лікування антибіотиками або хіміотерапевтичними препаратами;

— поліпшення травлення та засвоєння їжі;

— зниження ризику проявів алергії.

Сприяє підвищенню імунітету.

Рекомендовано вживати: дітям віком від 3 років та дорослим — 1 флакон на добу впродовж 5–7 днів. Перед вживанням вміст флакона струсити і вживати нерозведеним або розвести у воді чи іншій рідині (молоці, чаї, апельсиновому соку). БІАЛЄ ЖЕРМІН ФОРТЕ необхідно вживати через однакові проміжки часу. Якщо продукт призначено одночасно з антибіотиками, його слід споживати між двома прийомами антибіотика.

Наявність видимих часток у флаконі (внаслідок агрегації спор) не впливає на якість продукту.