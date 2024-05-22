БІАЛЄ ЖЕРМІН (BIALE JERMIN) (452066) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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БІАЛЄ ЖЕРМІН інструкція із застосування
Характеристика
Bacillus clausii класифікується як пробіотичний мікроорганізм, який підтримує симбіотичні відносини з організмом-хазяїном та водночас виробляє антимікробні речовини, активні проти грампозитивних бактерій, включаючи Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium і Clostridium difficile . Завдяки дії Bacillus clausii відновлюється мікрофлора кишечнику, змінена в результаті порушень мікробної флори різної етіології (2). Спори Bacillus clausii використовуються в якості пробіотиків для поліпшення мікробного балансу кишечнику у періоди застосування антибіотиків, зміни функції імунної системи ШКТ і самі діють як антимікробні агенти. Bacillus clausii під час споруляції позитивно впливають на ШКТ, виділяють протимікробні сполуки і модулюють імунну активність за рахунок збільшення виробництва секреторного імуноглобуліну А. Стійкість спор Bacillus clausii до антибіотиків робить БІАЛЄ ЖЕРМІН особливо корисною для використання у поєднанні з лікуванням антибіотиками інших патогенів.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка до раціону харчування — суспензія спор Bacillus clausii для:
— нормалізації і підтримки балансу мікрофлори кишечнику;
— відновлення і стабілізації мікрофлори кишечнику під час лікування антибіотиками або хіміотерапевтичними препаратами;
— поліпшення травлення та засвоєння їжі;
— зниження ризику проявів алергії.
Сприяє підвищенню імунітету.
Рекомендовано вживати: дітям віком від 3 років та старше — по 1 флакону 1–2 рази на добу, дорослим — по 1 флакону 2–3 рази на добу. Споживати впродовж 5–7 днів. Перед вживанням вміст флакона струсити і вживати нерозведеним або розвести у воді чи іншій рідині (молоці, чаї, апельсиновому соку). Наявність видимих часток у флаконі (внаслідок агрегації спор) не впливає на якість продукту.
БІАЛЄ ЖЕРМІН необхідно вживати через однакові проміжки часу (3–4 год). Якщо продукт призначено одночасно з антибіотиками, його слід споживати між двома прийомами антибіотика.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Перед використанням потребує консультації з лікарем.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до компонентів продукту.
Особливості застосування
дітям віком до 3 років, вагітним та жінкам в період годування грудьми вживати за призначенням та під наглядом лікаря (добову кількість та термін вживання визначає лікар).
Дієтична добавка призначена лише для перорального застосування. Не можна її вводити у вигляді ін’єкцій або яким-небудь іншим способом.
Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці, в сухому, прохолодному і захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °C.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.
Не відкривати флакон заздалегідь!