дієтична добавка до раціону харчування — суспензія спор Bacillus clausii для:

— нормалізації і підтримки балансу мікрофлори кишечнику;

— відновлення і стабілізації мікрофлори кишечнику під час лікування антибіотиками або хіміотерапевтичними препаратами;

— поліпшення травлення та засвоєння їжі;

— зниження ризику проявів алергії.

Сприяє підвищенню імунітету.

Рекомендовано вживати: дітям віком від 3 років та старше — по 1 флакону 1–2 рази на добу, дорослим — по 1 флакону 2–3 рази на добу. Споживати впродовж 5–7 днів. Перед вживанням вміст флакона струсити і вживати нерозведеним або розвести у воді чи іншій рідині (молоці, чаї, апельсиновому соку). Наявність видимих часток у флаконі (внаслідок агрегації спор) не впливає на якість продукту.

БІАЛЄ ЖЕРМІН необхідно вживати через однакові проміжки часу (3–4 год). Якщо продукт призначено одночасно з антибіотиками, його слід споживати між двома прийомами антибіотика.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Перед використанням потребує консультації з лікарем.