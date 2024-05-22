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Вітацинк (Vitazinc) (452064) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітацинк (Vitazinc)
Ціна в місті Київ
від 89,20 грн
Без рецепта
40 шт від 89,20 грн 90 шт від 154,21 грн
В наявності в 309 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
40 шт.
Дієтичні добавки
3.1.11. Дієтичні добавки, що містять цинк