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Контейнери/ємності і інші вироби для зберігання та транспортування
Контейнер з бар'єрною горловиною (Barrier neck container)
5 препаратів
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КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
К-35 №1
Еліпс
Немає в наявності
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КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
К-20 №1
Еліпс
Немає в наявності
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КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
К-12 №1
Еліпс
Немає в наявності
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КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
К-50 №1
Еліпс
Немає в наявності
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КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
К-70 №1
Еліпс
Немає в наявності
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Форма випуску
К-12
К-20
К-35
К-50
К-70
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Еліпс
Форма випуску
К-35
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Контейнери/ємності і інші вироби для зберігання та транспортування
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