Контейнери/ємності і інші вироби для зберігання та транспортування

Контейнер з бар'єрною горловиною (Barrier neck container)

5 препаратів
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КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
К-35 №1
Еліпс
Немає в наявності
КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
К-20 №1
Еліпс
Немає в наявності
КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
К-12 №1
Еліпс
Немає в наявності
КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
К-50 №1
Еліпс
Немає в наявності
КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
КОНТЕЙНЕР З БАР'ЄРНОЮ ГОРЛОВИНОЮ
К-70 №1
Еліпс
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Еліпс
Форма випуску
К-35
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби