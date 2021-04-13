Фармакодинаміка.

ДОНОВІТ-ВС® — це лікарський засіб рослинного походження, до складу якого входить екстракт рідкий кореня борцю. Борець — це багаторічна трав'яниста рослина з сімейства жовтецевих (Ranunculaceae Juss), корінь якої (Aconiti radix) містить алкалоїди групи детерпенових. Основним компонентом лікарського засобу ДОНОВІТ-ВС® є алкалоїд аконітин (ацетилбензоїлаконін), який проявляє протипухлинну і антиметастатичну активність щодо солідних пухлин з ангіогенезозалежним зростанням.

ДОНОВІТ-ВС® виявляє протипухлинну активність, яка була зафіксована на солідних неметастатичних експериментальних моделях: карциномі легені Льюїс LLC/R9, карциномі Ерліха та саркомі S180. Протипухлинна активність проявлялася в більше ніж 65% (р < 0,05) гальмуванні росту первинної пухлини (карцинома Ерліха, саркома S180), яке зберігалось протягом щонайменше 8 діб по закінченні застосування лікарського засобу. Антиметастатична дія препарату щодо карциноми легені Льюїс LLC/R9 проявлялась у значному інгібуванні як кількості, так і об’єму метастазів: зменшення середньої кількості легеневих метастазів на 92,2% (p < 0,01), об’єму метастатичного ураження — на 78,0% (p < 0,05). Протипухлинна активність лікарського засобу ДОНОВІТ-ВС® повністю відсутня щодо асцитних форм експериментальних пухлин.

В ході доклінічних досліджень було доведено, що протипухлинний і антиметастатичний ефекти обумовлені двома механізмами: антиангіогенним і антиваскулярним.

Результати досліджень показали здатність лікарського засобу ДОНОВІТ-ВС® суттєво впливати на васкулярну систему. Так при мікроскопічних дослідженнях пухлин (LLC, LLC/R9, гліома 101–8) і внутрішніх органів (легені, печінка, нирки та серце) інтактних мишей і щурів після одноразового введення препарату в летальних та сублетальних дозах виявлено значну пошкоджувальну дію екстракту на кровоносні судини, яка проявлялась в їх розширенні, збільшенні проникності або виникненні в деяких випадках розривів стінок судин. Розриви кровоносних стінок, особливо в пухлинній тканині, супроводжувались виходом еритроцитів в периваскулярний простір. У контрольній групі тварин таких пошкоджень кровоносних судин не було виявлено ні в пухлинній тканині, ні в нормальних органах.

Антиваскулярна та антиангіогенна дія лікарського засобу ДОНОВІТ-ВС® була підтверджена і результатами досліджень впливу на васкуляризацію хоріоналантоїсної мембрани (ХАМ), яку визначали на ембріонах курей.

Інгібування васкуляризації ХАМ аконітиновмісним екстрактом носило дозозалежний характер. При цьому частка судин, діаметр яких перевищував 0,6 мм, прогресивно зменшувалась при збільшенні дози препарату, і при дозі 0,4 мкг на ембірон такі судини були повністю відсутні.

Виявлено значний вплив лікарського засобу ДОНОВІТ-ВС® на електрокінетичні характеристики ендотеліальних та пухлинних клітин. Дія препарату на електрокінетичні характеристики ендотеліальних клітин МАЕК (моделювання ангіогенезу in vitro з використанням 3D-культур ендотеліальних клітин) суттєво відрізнялась від такої на пухлинні клітини. Збільшення концентрації лікарського засобу ДОНОВІТ-ВС® обумовлювало 30% (р < 0,05) зменшення щільності поверхневого заряду клітин LLC/R9, але не впливало на його знак. Зменшення щільності поверхневого заряду на 50% при збереженні його знака було зафіксовано і при дії препарату на ендотеліальні клітини в концентрації ІС50/10. Однак при менших концентраціях (ІС50/20) ДОНОВІТ-ВС® індукував значний за щільністю негативний поверхневий заряд у більшості ендотеліальних клітин. Оскільки позитивний поверхневий заряд ендотеліальних клітин відіграє важливу роль у морфогенезі судин, індукована препаратом зміна заряду на негативний може призводити до гальмування росту нових судин (антиангіогенна дія препарату) та порушувати структуру кровоносних судин, збільшувати їх проникність (пряма антиваскулярна дія).

Препарати хіміотерапії, наприклад цисплатин, показали більш високу ефективність при комбінованому застосуванні з лікарським засобом ДОНОВІТ-ВС®.

В ході клінічних досліджень Доновіт-ВС® призначали хворим на колоректальний рак, рак молочної залози та хворим із гліобластомою як препарат супроводу при проведенні курсу хіміотерапії. У хворих на колоректальний рак і рак молочної залози, які приймали Доновіт-ВС®, разом із протиметастатичною та протипухлинною дією було виявлено зниження ступеня вираженості таких ускладнень хіміотерапії, як лейкопенія, анемія, нейтропенія та тромбоцитопенія, в порівнянні з групою пацієнтів, які отримували тільки хіміотерапію, а також зниження ступеня вираженості і частоти виникнення нудоти і блювоти.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.