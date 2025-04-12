Дієтичні добавки — сорбенти

Сорбентал (Sorbenthal)

Сорбентал порошок саше 2 г №20
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 250,74 грн
В 18 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки