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Дієтичні добавки — сорбенти
Сорбентал (Sorbenthal)
Ціни в містах поряд
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від
250,74
грн
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Характеристики
Виробник
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
14.1. Дієтичні добавки — сорбенти
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
250,74
грн
В 18 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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