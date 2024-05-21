за рекомендацією лікаря слід включати Аксотроф™ до раціону харчування в якості джерела поживних речовин, що сприяють покращанню трофіки та відновленню пошкоджених нервових волокон при невралгіях та полінейропатіях різного походження.

Рекомендована добова доза

Дорослим рекомендовано вживати 1 ампулу 1 раз на добу після їжі.

Тривалість споживання визначає лікар індивідуально.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Спосіб споживання. Аксотроф призначений для внутрішнього вживання без необхідності розведення, але вміст ампули може бути розведений у воді.

Для розведення слід відламати кінець ампули з одного боку.

Обережно перевернути ампулу відламаним краєм вниз над склянкою з водою (100 мл) і відламати інший кінець: рідина почне витікати відразу після відламування другого кінця.