Аксотроф™ (Axotroph) (443286) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Аксотроф™ інструкція із застосування
Характеристика
Аксотроф™ — харчовий продукт для спеціальних медичних цілей на основі нуклеотидів, джерело поживних речовин, що сприяють покращанню функціонування нервової системи, завдяки важливому впливу складових на метаболічні процеси в нервових тканинах та регенеративні процеси при ушкодженні нервових шляхів.
Науково доведено, що мононуклеотиди цитидин та уридин, що входять до складу продукту Аксотроф™, відіграють важливу роль у процесах метаболізму:
— стимулюють синтез ліпідів та протеїнів мембран нейронів;
— сприяють відновленню ушкоджених мієлінових оболонок нервів;
— відіграють значну роль у процесах нейронального синтезу ДНК, РНК та регенерації периферичних нервів;
— сприяють активації внутрішньо- та зовнішньоклітинних сигналів;
— покращують нервово-м’язову передачу імпульсу при пошкодженні нервових шляхів.
Цитидин бере участь у синтезі складних ліпідів, попередник РНК та ДНК.
Уридин виступає як джерело енергії у процесі скорочення м’язів.
Цинк відіграє важливу роль у стабілізації метаболізму ДНК та бере участь у нейрогенезі ЦНС.
Рекомендації з вживання
за рекомендацією лікаря слід включати Аксотроф™ до раціону харчування в якості джерела поживних речовин, що сприяють покращанню трофіки та відновленню пошкоджених нервових волокон при невралгіях та полінейропатіях різного походження.
Рекомендована добова доза
Дорослим рекомендовано вживати 1 ампулу 1 раз на добу після їжі.
Тривалість споживання визначає лікар індивідуально.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Спосіб споживання. Аксотроф призначений для внутрішнього вживання без необхідності розведення, але вміст ампули може бути розведений у воді.
Для розведення слід відламати кінець ампули з одного боку.
Обережно перевернути ампулу відламаним краєм вниз над склянкою з водою (100 мл) і відламати інший кінець: рідина почне витікати відразу після відламування другого кінця.
Особливості застосування
Аксотроф™ призначений для дорослих.
Не рекомендується вживати при індивідуальній чутливості до компонентів продукту.
Ефективність і безпека споживання у період вагітності або годування грудьми не встановлені, тому не рекомендується споживати продукт у цей період.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.
Споживати за рекомендацією та під наглядом лікаря.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.