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Вітамін C + Д3 + цинк (Vitamin C + D3 + zinc) (442692) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамін C + Д3 + цинк (Vitamin C + D3 + zinc)
Ціна в місті Київ
від 80,50 грн
Без рецепта
30 шт від 80,50 грн 30 шт від 70,00 грн 30 шт, 800 мг Немає в наявності
В наявності в 21 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів