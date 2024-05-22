Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівВітамін C + Д3 + цинк (Vitamin C + D3 + zinc) Вітамін C + Д3 + цинк (Vitamin C + D3 + zinc) (442692) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 80,50 грн Без рецепта 30 шт від 80,50 грн 30 шт від 70,00 грн 30 шт, 800 мг Немає в наявності В наявності в 21 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Форсаж Плюс Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів