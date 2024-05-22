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Віта-антацид (Vita-antacid) (439690) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Віта-антацид (Vita-antacid)
Ціна в місті Київ
від 15,80 грн
Без рецепта
16 шт від 15,80 грн
В наявності в 23 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
16 шт.
Дієтичні добавки
8.6. Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ