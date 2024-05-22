Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТВіта-антацид (Vita-antacid) Віта-антацид (Vita-antacid) (439690) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 15,80 грн Без рецепта 16 шт від 15,80 грн В наявності в 23 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Красота та Здоров'я Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 16 шт. Дієтичні добавки 8.6. Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ