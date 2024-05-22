Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозкуВіта-гінкго білоба (Vita-ginkgo biloba)

Віта-гінкго білоба (Vita-ginkgo biloba) (439686) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Віта-гінкго білоба (Vita-ginkgo biloba)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт, 80 мг Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
80 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку