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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиВіта-сорб (Vita-sorb)

Віта-сорб (Vita-sorb) (439677) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Віта-сорб (Vita-sorb)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
20 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
14.1. Дієтичні добавки — сорбенти