Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВіта-цевіт натуральний (Vita-cevit natural) Віта-цевіт натуральний (Vita-cevit natural) (439675) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 30 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Красота та Здоров'я Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин