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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВіта-цевіт натуральний (Vita-cevit natural)

Віта-цевіт натуральний (Vita-cevit natural) (439675) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Віта-цевіт натуральний (Vita-cevit natural)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин